Reprodução/Record Estilista Ronaldo Esper



O estilista e comentarista de TV Ronaldo Esper vai fazer um leilão online de todo o mobiliário de sua casa.

São desde cadeiras e poltronas de grande luxo até quadros de autores conhecidos e catalogados.

Também há móveis mais baratos.

Ronaldo, infelizmente, está fora da TV desde que a TV Record o tirou do Hoje em Dia, de maneira insípida e discriminatória.

Ele fazia o único quadro interessante do Hoje em Dia, comentando os vestidos das personalidades.

Há muitos anos, ele fez o quadro de maior audiência do programa Superpop, de Luciana Gimenez.

Mas, ao que me consta, o ciúme dela era muito grande em relação ao programa. Ele tinha mais participação no Ibope do que Luciana.





As vaidades e o ciúme na TV são algo de sobeja beligerância.

E, infelizmente, as donas de casa ficaram sem os comentários ácidos de Ronaldo Esper.

Mas há coisas piores, como os atuais programas de entretenimento da TV, tipo revistas eletrônicas do SBT, da TV Gazeta e da TV Record, nos quais a gente não sabe escolher qual é o pior.

Se aglutinar todos, não sobra nada, literalmente.

Agora, o SBT programa uma nova revista pela manhã, mesmo depois dos fracassos retumbantes das duas anteriores: uma com Patrícia Abravanel e aquele rapaz que teimam em escalar para a apresentação, Cartolano; e, depois, a outra revista, que foi bem pior, com Regina Volpato e Michelle Barros. É difícil saber quem foi a pior. Todas foram dirigidas pelo gênio da lâmpada do SBT, o diretor Ariel Jacobowiski, que trabalhava com Eliana e teve o pior Ibope da história das revistas eletrônicas.

Aliás, Patrícia Abravanel, com todo o seu vastíssimo conhecimento de TV aberta, declarava no Instagram que Ariel iria salvar a revista, mas ele acabou registrando o pior Ibope dela.

O leilão de Ronaldo Esper está no site casa8leilões.com.br.