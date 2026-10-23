Divulgação Chris Pitanguy

Uma mansão como poucas: essa é a casa onde moram Chris Pitanguy e seu marido, Marcelo de Carvalho, ex-dono da RedeTV!.

Chris fez um vídeo muito bonito no qual mostra os detalhes da residência.

A mansão ficou fechada por muito tempo e, agora, os dois restauraram o imóvel.

Bem no meio da casa, ao lado da escadaria, há um jardim de Mata Atlântica que foi restaurado pelo casal.









Assim, quando você sobe pelos três andares da casa, passa ao lado da mata.

O lavabo é algo incríve l, com uma parede azul e um espelho com moldura em folha de ouro.

Chris e Marcelo gostam de receber amigos para almoçar ou ja ntar no jardim, lugar onde Chris ama estar e conviver com os amigos.

Bem no meio do gramado imenso, ao lado da piscina, eles montam uma mesa para doze pessoas. Marcelo costuma contar histórias de sua vida, desde a época da TV Globo até a RedeTV!.

É um casal de simpatia sem par na hora de receber os amigos.

A sala de TV é toda revestida de tecido marrom, com almofadas azuis.

A cozinha, assim como os outros ambientes, também foi restaurada. Com mármores e equipamentos de alto luxo, é o espaço onde Marcelo de Carvalho reina.

Reprodução/Instagram Chris Pitanguy e Marcelo de Carvalho





Se você nunca tinha visto uma cozinha marrom, lá tem uma.

Vou fazer mais.

Vou postar os vídeos para vocês se deliciarem.