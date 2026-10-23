Andressa Urach, de 39 anos, mostrou as primeiras imagens após realizar um transplante de sobrancelhas em uma clínica de São Paulo. Foram implantados 760 fios retirados da nuca para aumentar o volume da região.
Em um vídeo gravado 24 horas depois do procedimento, a influenciadora apareceu ainda inchada e contou que buscava recuperar as sobrancelhas que tinha antes de afiná-las na adolescência.
Na gravação, ela explicou como os fios foram transferidos e destacou sua preferência por um desenho mais cheio. “O cabelo foi retirado da nuca e implantado fiozinho por fiozinho na sobrancelha. Eu optei por um formato mais grosso, sabe?”, disse. Andressa também mostrou que ainda estava no início da recuperação: “Tô bem inchada. Eu, 24 horas pós o procedimento”.
A vontade de fazer o transplante vinha de uma escolha que deixou marcas desde a adolescência. Segundo ela, os pelos não voltaram a crescer como antes depois que passou a retirá-los para deixar as sobrancelhas finas.
“Quando eu era novinha, uma adolescente, eu tinha, mas teve uma fase que a gente tirava muito fininha a sobrancelha e acabou não crescendo mais. Então era um sonho que eu tinha”, contou.
O transplante se soma a um histórico que inclui troca de próteses de silicone, lifting facial e fox eyes. Ao falar sobre a nova intervenção, Andressa relacionou a realização desse desejo ao próprio trabalho e prometeu compartilhar a recuperação com os seguidores. “Graças a Deus, trabalho muito pra isso e estou realizando mais um sonho. E vou mostrando pra vocês dia a dia”, concluiu.