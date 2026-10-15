Reprodução/Internet RedeTV!

A área da RedeTV! estaria vendida para uma incorporadora, que deve construir no local um conjunto de 12 prédios residenciais.

Aliás, esse também deveria ser um projeto para fazer dinheiro no SBT.

A RedeTV! reduziu sua programação há bastante tempo . Não há motivo para continuar ocupando um espaço ocioso daquele tamanho.

A criação de um condomínio com 12 prédios deve gerar caixa rapidamente para seu dono, Amilcare, além de proporcionar renda futura por meio da venda de metros quadrados e de áreas a serem recebidas como parte do negócio.

É uma articulação muito inteligente, já que a RedeTV! vive da venda de horários, principalmente para as Igrejas Universal e Internacional da Graça de Deus.

A atual programação da RedeTV! pode muito bem ser produzida em três pequenos estúdios . Só a economia com pessoal já representaria uma quantia enorme.

Os programas da RedeTV! nem precisariam de um estúdio grande. Bastaria um andar de um prédio para produzir tudo.

Vamos combinar que a altura dos estúdios é importante para quem tem uma programação de shows. Ainda assim, não seria necessária.

Essa linha de ação da RedeTV! vai ao encontro da economia que seu dono, Amilcare, quer fazer.

Para completar, ele poderia vender sua casa em Alphaville e sua casa em Angra dos Reis, dois imóveis muito difíceis de vender.

Vamos lembrar que a casa de Abilio Diniz foi vendida por R$ 250 milhões para Joesley Batista.

E a ilha de Pitanguy, em Angra dos Reis, está à venda há algum tempo por apenas R$ 80 milhões.

Assim é, se lhe parece.