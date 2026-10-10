Freepix Maquiagem natural









Sentar diante de uma máquina, escolher um visual e deixar que ela aplique a maquiagem por aerógrafo. Essa é a proposta de uma tecnologia em desenvolvimento que promete mapear as feições, misturar cosméticos e executar etapas como base e contorno. A possibilidade de automatizar a aplicação coloca uma escolha diante do espelho: reconhecer as proporções de um rosto é suficiente para decidir o que destacar, suavizar ou preservar?

Ainda em versão beta, com cadastro para novidades e acesso antecipado, a Gemma, da Gemma Robotics, promete misturar produtos em tempo real e aplicar maquiagem na pele, nos olhos e nos lábios. Segundo a empresa, a usuária pode escolher e personalizar o visual antes da aplicação. O maquiador brasileiro Carlos Moura observa que identificar a anatomia e definir o efeito desejado são tarefas distintas. “Um mapa facial localiza cada volume, mas não explica por que ele deveria ser afinado. Antes de fazer o contorno, eu preciso entender como aquela pessoa gosta de se ver”, afirma.

Escurecer as laterais do nariz cria a impressão de afinamento; aplicar sombra abaixo das maçãs evidencia a estrutura óssea; distribuir luz em determinados pontos pode alongar visualmente o rosto. Cada técnica produz um efeito, mas nenhuma dessas transformações precisa ser uma obrigação associada ao formato das feições. A mesma pessoa pode desejar uma expressão marcada em uma ocasião e um resultado suave em outra.





Para Carlos, essa intenção deve orientar o desenho, mesmo quando a execução é precisa. “A técnica pode estar perfeitamente executada e ainda entregar um rosto no qual a pessoa não se reconhece. Saber fazer um nariz parecer mais fino não significa que esse seja o melhor resultado para quem está na cadeira”, explica.

Acertar a cor da base também resolve apenas parte da maquiagem, porque a quantidade de cobertura determina quanto da pele permanece aparente. Uma marca pode receber correção localizada enquanto as sardas continuam visíveis, assim como o pedido por uma “pele natural” pode significar aplicação mínima ou uma preparação completa com acabamento discreto.

Como a fabricante anuncia a personalização do visual, cabe observar até onde vão essas escolhas. Adaptar a aplicação às proporções do rosto oferece precisão; permitir que a usuária preserve volumes, texturas e assimetrias amplia as possibilidades estéticas. Depois, expressões e mudanças de iluminação também interferem na percepção do acabamento: um brilho pensado para fotografias pode parecer intenso à luz do dia.

Carlos vê potencial na tecnologia para reproduzir um visual que a pessoa já conhece e deseja repetir, desde que exista espaço para ajustar o resultado às suas preferências. “Eu deixaria um robô executar a maquiagem, mas por experiência apenas. Acredito que um robô nunca substituirá um profissional”, conclui.