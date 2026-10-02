Instagram Bella Mantovani

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Bella Mantovani, de 33 anos, assinou um “contrato de experiência íntima” de 30 dias com um assinante que vive no Japão. O acordo permite que ele controle pelo celular um vibrador usado por ela no Brasil, estabelece dias, horários e duração para as sessões e prevê multa de R$ 30 mil caso os limites definidos sejam desrespeitados.

O pedido partiu do próprio assinante, que acompanha Bella pelas plataformas. Na primeira mensagem, ele escreveu: “Olá, tudo bem? Gostaria de te propor um casamento à distância, com dias e horários só nossos”. Depois que ela demonstrou interesse, ele enviou as cláusulas do acordo e o aparelho, que saiu do Japão com destino ao Brasil. Entre as regras estão encontros virtuais adaptados ao fuso de 12 horas, sessões com duração limitada e o direito de Bella encerrar a conexão a qualquer momento. A multa poderá ser aplicada caso ele tente prolongar o controle sem autorização, compartilhe o acesso com outra pessoa ou utilize o dispositivo fora do período combinado. “Quando aceitei conversar, ele já tinha pensado em tudo. Mandou as regras, explicou como funcionaria e disse que queria participar da experiência mesmo estando do outro lado do mundo”, conta.

Por viver um relacionamento aberto, Bella afirma que propostas fora do convencional são tratadas com diálogo, mas não alteram os acordos de sua vida afetiva. Ao final dos 30 dias, ela e o assinante decidirão se renovam ou encerram a experiência. “Eu separo muito bem fantasia, trabalho e relacionamento. Esse casamento à distância existe dentro das regras que criamos. Durante o período combinado, ele controla o aparelho. Quando a sessão termina, o acesso acaba e o controle volta completamente para mim”, conclui.