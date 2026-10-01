De Ferla Immobilier Apartamento Karl Lagerfeld

Uma influenciadora brasileira de nome Julia Norremose, que tem mais de 700 mil seguidores em seu perfil, alugou, sabe-se lá o motivo, o apartamento de três andares que pertenceu a Karl Lagerfeld, o mais genial diretor de criação da Chanel depois da própria Chanel.

O apartamento tem muitos móveis feitos em aço acetinado, em tom de chumbo, todos desenhados por Karl, incluindo as prateleiras da sala de visitas e uma sala de jantar muito especial.

A sala de jantar tem uma mesa de madeira marrom para 12 pessoas, com mesa e cadeiras desenhadas por Karl.

E um detalhe deve ser lembrado.

Karl Lagerfeld gostava de jantar sozinho, tendo duas bailarinas que dançavam em um palco no mezanino da sala enquanto ele jantava.

Uma excentricidade.

Karl Lagerfeld era antissocial e não gostava de receber ninguém em sua casa.

Mas tinha oito empregados que o serviam.

A influenciadora não conta o que está fazendo em Paris, se está a passeio ou se foi paga por alguém para realizar algum trabalho sobre alguma coisa.

Mas foi precisa em seu perfil no Instagram ao mostrar os detalhes da casa onde morou Karl.

A influenciadora Julia falou, en passant, que ficaria poucos dias ali.

Pode ser que esse apartamento de três andares esteja sendo alugado pela família de Karl por meio do Airbnb.