Reprodução: Instagram Kate Middleton e príncipe William

Aconteceu esses dias na Inglaterra, durante um evento de cinema.

No evento estavam a Princesa Kate e seu marido, o Príncipe William, herdeiro do trono.

O Príncipe estava envolvido em uma conversa com uma das personalidades presentes e se esqueceu da mulher, Kate.

No mesmo momento, Tom Cruise, que estava ao lado, pegou no braço da Princesa para ajudá-la a atravessar uma escadaria pela frente.

O vestido da Princesa, cor de uva e comprido, poderia atrapalhar a subida pela escada.

Logo mais adiante, havia outra escada, e Tom Cruise novamente pegou a Princesa pela mão e a segurou até que ela terminasse de subir com segurança.

Todos viram a cena, e os comentários foram imensos.

Parece que o marido, William, herdeiro do trono, tem as mesmas manias de não dar atenção nem ajudar a mulher, assim como era seu pai com a Princesa Diana, mãe de William.

