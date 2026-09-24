Princesa Diana
Divulgação
Princesa Diana


Uma brasileira que mora no Rio de Janeiro convidou três amigas para traçar uma estratégia que pode terminar na compra do vestido da Princesa Diana, que vai a leilão em 9 de dezembro.

O vestido é aquele preto que Diana usou em uma festa no dia em que seu marido revelou que a traiu.

A brasileira quer fazer um lance de até 6 milhões de reais, e o vestido ficaria no nosso país para ser usado pelas quatro amigas.

Cada mês, uma teria o direito de usá-lo e passear com ele.

Mas, para isso, os quatro maridos teriam que pagar a conta, cabendo a cada um o valor de 1 milhão e meio de reais.


O lance inicial é de 300 mil dólares, o que dá 1 milhão e meio de reais.

A disputa maior será contra os japoneses, que hoje têm as maiores lojas de brechó do mundo.

E um japonês rico poderia ter a mesma ideia de arrematar o vestido para deixá-lo exposto em uma de suas lojas.

Por isso, imagina-se que o preço não vai ficar no lance mínimo.

Então, a brasileira quer ter a margem de poder dar 1 milhão de dólares de lance.

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