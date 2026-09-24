Divulgação Princesa Diana



Uma brasileira que mora no Rio de Janeiro convidou três amigas para traçar uma estratégia que pode terminar na compra do vestido da Princesa Diana, que vai a leilão em 9 de dezembro.

O vestido é aquele preto que Diana usou em uma festa no dia em que seu marido revelou que a traiu.

A brasileira quer fazer um lance de até 6 milhões de reais, e o vestido ficaria no nosso país para ser usado pelas quatro amigas.

Cada mês, uma teria o direito de usá-lo e passear com ele.

Mas, para isso, os quatro maridos teriam que pagar a conta, cabendo a cada um o valor de 1 milhão e meio de reais.





O lance inicial é de 300 mil dólares, o que dá 1 milhão e meio de reais.

A disputa maior será contra os japoneses, que hoje têm as maiores lojas de brechó do mundo.

E um japonês rico poderia ter a mesma ideia de arrematar o vestido para deixá-lo exposto em uma de suas lojas.

Por isso, imagina-se que o preço não vai ficar no lance mínimo.

Então, a brasileira quer ter a margem de poder dar 1 milhão de dólares de lance.