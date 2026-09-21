Corey Rae
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“Mulheres trans podem ser amadas e viver vidas plenas.”

A frase acima foi dita por Corey Rae, uma mulher trans americana que se casou com o homem por quem se apaixonou.

Ela se casou em uma cerimônia igual ao casamento de Ana Hickmann. Estava de noiva e, durante a cerimônia, fez questão de ler um texto em que contava sua vida e seu amor pelo noivo.

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Ela contou para todos que revelou ser trans logo no começo da relação. Ela sentiu liberdade e que ele iria entender e não iria rejeitá-la.

E ele, apaixonado por ela, aceitou tudo.

Corey é uma mulher lindíssima. Empunhando o microfone na cerimônia, deu um show de humildade e de amor ao seu noivo.

Declarou amor a ele, coisa tão rara de se ver hoje em dia nos casamentos.

Foi esta a mensagem que ela demonstrou em seu casamento, na frente de todos. Ela estava realmente apaixonada pelo noivo.


Ela conta em seu texto que a relação dos dois é um compartilhamento de amor, respeito e parceria.

O noivo não precisava falar nada. Depois de tudo que ela disse, ele não deveria falar mais nada.

Cada dia mais, a gente sabe que os casamentos têm mais impaciência e egoísmo entre os casais.

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