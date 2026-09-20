Divulgação Marisa Orth e Vitor Gadelha



Todo mundo só entendia Marisa Orth como uma grande comediante, o que é diferente de ser humorista.

O comediante é um ator ou atriz que participa de uma comédia e tem o tempo adequado para esse gênero, que é diferente do drama.

Este é o comediante.

Marisa Orth fazia comédia no Sai de Baixo.

Jô Soares era um humorista, mas também fez comédia ao participar de A Família Trapo, muitos anos atrás.

Então, Marisa era conhecida pela sua capacidade de interpretar a comédia.

E agora ela aceitou fazer conteúdo adulto.

Marisa tem 62 anos. O que isso quer dizer é que Marisa tem tempo de carreira artística e de vida.

A maturidade de Marisa é exatamente o que vai fazer com que ela tenha sucesso no conteúdo adulto. É essa maturidade que ela vai transmitir ao seu público.

Os mesmos que gritavam “Cala a boca, Magda!”, agora vão sussurrar: “Vem aqui, Magda”.





Marisa tem, sim, o tempo adequado para se postar como uma mulher sensual e sabe como construir a sensualidade com o homem que contracena com ela.

As carícias de Marisa Orth vão fazer todo o seu público se espantar com a densidade sensual dessa mulher que, além de ser uma grande atriz, tem um carisma incrível.

Eu vi Marisa Orth em um evento em São Paulo, na noite de autógrafos do Boni.

Ela foi a mais procurada para tirar fotos.

E ela atendeu a todos com uma simpatia rara de se ver em alguém que trabalha na TV Globo.

A nova geração de atores beira a arrogância e está longe da simpatia.

Mas Marisa atendeu a todos de uma maneira tão carinhosa que é um exemplo de atriz bem-sucedida.

Agora, no conteúdo adulto, ela vai dar um show.