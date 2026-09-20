Divulgação Emelly Souza

A influenciadora fitness Emelly Souza, de 24 anos, passou a incluir treinos de futebol duas vezes por semana na própria rotina para mudar o formato das pernas. A inspiração veio de físicos como o de Hulk, jogador conhecido justamente pelas coxas fortes e marcadas.

Ela conta que sempre gostou de futebol e começou a jogar como uma forma de fazer exercício aeróbico e sair da rotina da academia. “No início, eu jogava uma vez por semana, mais pelo cardio e pela diversão. Depois, comecei a perceber minha coxa mais firme, a perna com outro desenho e senti que aquele tipo de treino estava entregando exatamente o que eu buscava. Foi aí que aumentei para duas vezes por semana”, conta.





O ponto que mais chamou atenção veio depois, quando passou a receber elogios justamente pelo formato das pernas nas fotos de biquíni. Emelly diz ter percebido que esse tipo de físico começou a atrair mais homens e acredita que isso tenha relação direta com a imagem que eles já admiram no futebol. “Eu comecei a notar que os elogios às minhas pernas aumentaram muito, principalmente de homens. Para mim, existe uma associação clara: eles passam anos admirando pernas fortes, coxas marcadas e potência física nos jogadores que acompanham e, quando veem esse mesmo tipo de característica em uma mulher, aquilo também desperta atração”, afirma.

Mesmo treinando todos os dias, ela diz que não pretende levar a definição muscular ao extremo. “Eu percebi que minhas pernas mais fortes começaram a chamar mais atenção dos homens, mas também acho que existe um limite. Na minha percepção, quando a mulher fica musculosa demais, o efeito pode ser o contrário e afastar as cantadas. Eu gosto justamente desse contraste de ter pernas fortes sem perder as características femininas do meu corpo”, conclui.