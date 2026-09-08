Divulgação Miley Cyrus

Uma das maiores estrelas globais da música, Miley Cyrus acaba de anunciar oficialmente seu aguardado décimo álbum de estúdio, “Bass Persuades”, que chega às plataformas no dia 18 de setembro, pela Atlantic Records, com distribuição da Warner Music Brasil.

A artista também confirmou seu retorno aos palcos com duas apresentações no lendário Hollywood Bowl, em Los Angeles, nos dias 16 e 18 de outubro. As informações completas sobre a pré-venda de ingressos estão disponíveis abaixo.





O anúncio acontece após a recente divulgação de uma edição especial da Wonderland Magazine, que teve Miley como editora convidada e ensaio fotográfico de Mario Sorrenti. A produção de moda ficou a cargo de Alastair McKimm, Chief Creative Officer da publicação e colaborador próximo da artista em “Bass Persuades”, ao lado de Mert Alas, responsável exclusivamente pela criação do universo visual que acompanha o novo álbum.

A nova fase da carreira de Miley também chega enquanto a artista segue celebrando a profunda influência de sua madrinha, Dolly Parton, cuja presença ultrapassa a música e atravessa diferentes momentos de sua vida e trajetória profissional . A relação pessoal e criativa entre as duas se estende por gerações e diferentes formatos, incluindo o especial Miley’s New Year’s Eve Party, produzido por Lorne Michaels e apresentado por Miley e Dolly.