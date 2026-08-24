Imagem gerada por IA O menino que viu Deus



O fato que eu vou narrar é real e verdadeiro e aconteceu em uma cidade do interior do estado de São Paulo.

Um menino acordou e disse à mãe que, naquela manhã, iria se encontrar com Deus.

Então, a mãe do menino preparou um sanduíche e um suco de laranja e colocou na lancheira dele.

O menino saiu contente, dizendo que iria se encontrar com Deus.

E ele caminhou até uma praça perto de casa, onde havia uma igreja.

Ao chegar à praça da igreja, ele viu um senhor de idade, de barbas brancas, sentado em um banco da praça, dando milho aos pombos.

O menino se aproximou do senhor que estava sentado e logo se sentou perto dele.

Muito tímido, o menino olhou para o homem de idade, de barbas brancas, e disse:

“Oi.”

O senhor logo respondeu:

“Oi.”





Sentindo-se à vontade depois de cumprimentar o senhor de idade, o menino tirou o lanche da lancheira e disse:

“Minha mãe fez este sanduíche para mim. O senhor quer um pedaço?”

E o senhor logo respondeu:

“Você vai dividir o seu sanduíche comigo?”

“Lógico que eu vou”, disse o menino, dando um pedaço do sanduíche ao senhor de idade.

E o menino ofereceu o suco:

“O senhor quer um suco também? Pode ficar com o copo, que eu tomo na garrafa mesmo.”

E o senhor pegou um copo de suco do menino e tomou.

“Que delícia o sanduíche da sua mãe. É um sanduíche todo abençoado”, disse o senhor de barbas brancas.

“O senhor gostou do sanduíche? Vou contar para a minha mãe, que vai ficar feliz”, disse o menino.

E, por um tempo, o senhor comia o sanduíche e tomava o suco, enquanto o menino ficava olhando para ele.

Depois de um tempo, o menino voltou para a casa dele.

E, chegando em casa, logo correu para contar para a mãe:

“Mamãe, eu vi Deus. Ele estava sentado na praça, dando milho aos pombos, e aceitou um pedaço do meu sanduíche que você faz e bebeu o suco que você faz.”

A mãe do menino ficou feliz ao ver o seu filho tão feliz.

Então, do outro lado da cidade, um senhor de barbas brancas chegou em casa.

A sua esposa, também de idade, perguntou como havia sido o passeio na praça.

E o senhor respondeu:

“Sabe, mulher, hoje o passeio foi muito bom porque eu vi Deus. E ele era um menino.”