Reprodução/Internet Flávia Alessandra e Otaviano Costa falam sobre mudanças na vida

Muitos perguntam se Flávia Alessandra e Otaviano Costa ainda estão juntos. E eu digo que eles estão mais unidos do que nunca.

Um dos casais mais conhecidos da televisão brasileira, Flávia Alessandra e Otaviano Costa acaba de ampliar a lista de negócios em conjunto.

Após o sucesso com a Royal Face — franquia de estética facial e corporal do Grupo SMZTO, do empresário José Carlos Semenzato, da qual também são sócios —, eles passam a integrar o quadro de sócios-embaixadores da BeneMed Saúde, healthtech voltada à atenção primária e à saúde preventiva, também pertencente ao grupo.





A entrada no setor de saúde tem um significado muito pessoal para Otaviano. Em 2024, o apresentador passou por uma cirurgia após descobrir um aneurisma da aorta ascendente durante exames de rotina. A partir dessa experiência, ele passou a reforçar publicamente a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças.

Flávia Alessandra, por sua vez, costuma destacar o autocuidado e a conscientização sobre a saúde no dia a dia. Com a nova sociedade, o casal passa a representar institucionalmente a BeneMed, que recebeu investimento do Grupo SMZTO neste ano e aposta na expansão de seu modelo de franquias para ampliar o acesso à saúde preventiva no país.