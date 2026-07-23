Instagram Égua leva as cinzas





Era uma vez um rancheiro chamado Bob Senior.

Bob e seu filho criaram um rancho nos Estados Unidos, e Bob comandou a propriedade por 50 anos.

Nesse período, ele se afeiçoou a uma égua com a qual fazia passeios por toda a região.

Bob gostava de cavalgar e correr com sua égua, Mariah, e era conhecido por estar sempre ao lado dela.

E a idade cavalgava ao lado de Bob. Até que Bob completou 90 anos. E a idade trouxe a ele problemas que o levaram à morte.

Sabendo que morreria em breve, ele avisou a família que queria ser cremado e pediu que colocassem as cinzas de seu corpo na sela da égua Mariah, para que ela corresse pelas pistas do rancho e suas cinzas fossem espalhadas pelo campo.





E um dia Bob morreu e foi cremado. Então, seu filho colocou as cinzas de Bob em um saco aberto e o prendeu à sela da égua Mariah.

Depois, aproximou-se de Mariah e disse que seu pai queria fazer uma última cavalgada com ela e desejava que suas cinzas fossem espalhadas pelo campo.

Acreditem: Mariah entendeu exatamente o que seu dono queria.

Na frente de toda a família e dos amigos, a égua Mariah começou a correr pela pista do rancho e, em determinado momento, saiu da pista e atravessou um grande campo gramado, fazendo com que o vento levasse as cinzas da sela e as espalhasse por todo o gramado.

A família e os amigos não acreditavam no que viam. E se emocionaram. Os cavalos têm uma sensibilidade rara e entendem muito o ser humano.

Senhoras e senhores, neste momento, peço licença para chorar.