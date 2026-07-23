Divulgação/ TV Band Estúdio Band

A família Saad escolheu manter na presidência da TV Band o irmão Johnny Saad.

Mesmo ele sendo presidente há 26 anos e mantendo a TV em quarto lugar, as irmãs decidiram que ele deve continuar no comando da emissora.

Eu me lembro da novela O Bem-Amado, de Dias Gomes, em que as irmãs Cajazeiras, senhoras virtuosas e até ingênuas, adoravam o prefeito Odorico Paraguaçu, e tudo o que ele fazia elas achavam lindo.

Ele nem era um mau sujeito.

Apenas não era um bom administrador, na magistral interpretação de Paulo Gracindo.

Mas as irmãs Cajazeiras sempre estavam ao lado do prefeito.

A TV Band foi criada pelo pai delas, João Saad, nos anos 60, mais precisamente em 13 de maio de 1967.

João Saad queria contratar, naquela época, Boni para dirigir a emissora.

João até deu um terreno ao lado da TV para Boni fazer a sua casa, mas Boni entendeu que era melhor trabalhar com Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, na TV Globo.

Primeiro, porque João Saad vivia dentro da TV Band dando palpites.

E Roberto Marinho jamais pisou na TV Globo e deixava tudo para Boni fazer.





João Saad tentou fazer a TV ter sucesso, mas jamais conseguiu.

Eu soube de uma marcação do Ibope de 1978 em que a TV Globo estava em primeiro lugar, depois vinha a TV Tupi, depois a TV Record e, por último, a TV Band.

Ou seja, João Saad já mantinha a TV em quarto lugar.

Ele até acreditava que o seu filho Johnny iria fazer alguma coisa boa, mas, infelizmente, não fez.

Johnny Saad continuou a manter a TV em quarto lugar, igual fazia o pai dele.

É um menino comportado que copia o pai.