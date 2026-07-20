Pelé é o único com 5 gols em semi e final da mesma Copa
Divulgação / Fifa
Pelé é o único com 5 gols em semi e final da mesma Copa

Depois da final da Copa deste ano, quando as redes sociais passaram a dizer que Messi era o maior do mundo, a gente tem que entender que Pelé continua sendo o incrível Pelé.

Quem tem três Copas? Pelé.

Quem fez mais de 1.200 gols?  Pelé.

Quem teve a maior atuação em uma Copa?  Pelé, em 1970.

Quem foi incrível em todos os jogos de uma Copa? Pelé, em 1970.

O mundo teve grandes jogadores.  Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Messi.  Mas ninguém atingiu as marcas de Pelé e o desempenho regular em uma Copa.

Vamos falar também de dois nomes que narraram o torneio.


Galvão Bueno foi estupendo, carismático e merece todas as honras pelos números de Ibope que teve.

Luiz Felipe Freitas, da CazéTV, é um excelente narrador, e não há nada a ser mudado em seu trabalho. Assim foi o que aconteceu.

A Espanha mereceu ganhar por muito mais gols.

A Argentina não jogou nada do que sabe. 

E a Seleção Brasileira foi muito ruim.

O jogo da final não esteve à altura de uma final de Copa.

A nossa seleção precisa voltar a ter jogadores brasileiros.

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