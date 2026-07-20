Depois da final da Copa deste ano, quando as redes sociais passaram a dizer que Messi era o maior do mundo, a gente tem que entender que Pelé continua sendo o incrível Pelé.
Quem tem três Copas? Pelé.
Quem fez mais de 1.200 gols? Pelé.
Quem teve a maior atuação em uma Copa? Pelé, em 1970.
Quem foi incrível em todos os jogos de uma Copa? Pelé, em 1970.
O mundo teve grandes jogadores. Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Messi. Mas ninguém atingiu as marcas de Pelé e o desempenho regular em uma Copa.
Vamos falar também de dois nomes que narraram o torneio.
Galvão Bueno foi estupendo, carismático e merece todas as honras pelos números de Ibope que teve.
Luiz Felipe Freitas, da CazéTV, é um excelente narrador, e não há nada a ser mudado em seu trabalho. Assim foi o que aconteceu.
A Espanha mereceu ganhar por muito mais gols.
A Argentina não jogou nada do que sabe.
E a Seleção Brasileira foi muito ruim.
O jogo da final não esteve à altura de uma final de Copa.
A nossa seleção precisa voltar a ter jogadores brasileiros.