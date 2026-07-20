JUSTIN TALLIS/AFP Príncipe Harry

Sabem o príncipe Harry? O filho da princesa Diana? Aquele que largou a realeza para ficar com a Meghan? Pois é.

O príncipe Harry perdeu uma ação na Justiça que ele estava movendo contra uma revista.

Era uma ação que sua mulher, Meghan, fez ele mover contra uma revista.

Acontece que agora o príncipe Harry vai ter que pagar os advogados. São vinte milhões de dólares para pagar.

Mas o príncipe Harry, depois que abandonou a realeza britânica, ficou pobre e pensou que iria fazer fortuna em Hollywood.

Mas Hollywood não se interessou nem por Harry, nem pela mulher dele, a Meghan. E o príncipe está sem grana para pagar as contas.





Órfão de mãe e com o pai renegando sua presença, Harry não sabe o que fazer da vida.

Logo a mulher vai largá-lo, porque príncipe sem grana não pode fazer muita coisa.

O que não faz uma mulher na vida de um homem. O mundo é das mulheres.

Elas fazem e elas desfazem tudo o que desejam.

Mas o ditado popular já dizia que não há mal que sempre dure.

Um dia, Harry volta para a realeza e pode ser rico outra vez.