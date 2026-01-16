Reprodução/Internet Luciana Gimenez ficou famosa após relacionamento com o cantor Mike Jarger



Luciana Gimenez, que deixou a emissora RedeTV recentemente, não começou a ser a apresentadora do Super Pop desde o começo. A primeira apresentadora foi Adriane Galisteu, que foi escolhida pela fama de ser a namorada de Ayrton Senna.



Inclusive, o namorado na época de Galisteu, Rogerio Galo, foi contratado como diretor artístico da emissora. Então, a apresentadora recebeu uma proposta irrecusável da TV Record e foi se embora, e o seu namorado acabou sendo mandado embora. Dessa forma, João Kleber acabou apresentando por um tempo o Super Pop.

Foi quando Luciana Gimenez ficou famosa por ter tido um filho do Mike Jaeger, sendo então contratada para ser a apresentadora do programa televisivo. Por muitos anos, Luciana teve bom ibope, mas ultimamente o seu programa estava enfadonho e o conteúdo é o mais importante neste tipo de programa, principalmente pelo fato da ex-modelo não ter expediente para criar um show do nada, então o conteúdo é o fundamento do programa.



Sem Forças

Luciana parecia ultimamente que tinha perdido a garra de fazer o Super Pop. Soma-se a isto o fato dela ter se separado do sócio da RedeTV, Marcelo de Carvalho. Vão dizer que uma coisa nada tem a ver com a outra. Mas curiosamente, Marcelo de Carvalho estava na emissora ontem (quinta-feira, 15) e não tinha nada para fazer ali.

Enfim, a gente espera que a Luciana Gimenez seja aproveitada por algum outro canal de TV. As poucas vezes em que eu fui convidado para participar do programa, fui muito bem recebido por Gimenez, até que um dia eu também entrei na lista negra da RedeTV e não poderia mais ser convidado.

A Luciana tem um bom potencial desde que tenha um diretor acima que saiba comandar e que ela respeite. Lógico, que tem que ter conteúdo, porque se o conteúdo for ruim, ela não segura sozinha um programa.