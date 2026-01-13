Reprodução/Internet Viva a Noite voltará à programação fixa do SBT

O SBT prepara o retorno do programa Viva a Noite à grade de programação fixa a partir deste ano. A decisão ocorre após 19 anos do fim de sua última versão. A nova temporada será comandada por Luís Ricardo, que esteve à frente de dois especiais exibidos pela emissora no final de 2025.

, conhecido por seu trabalho no Baú da Felicidade e como pupilo de Silvio Santos (1930-2024), assume a apresentação. Ele recebeu elogios do público nas redes sociais durante a exibição dos programas deteste. Seu desempenho nos especiais foi determinante para a aprovação do projeto e o retorno definitivo da atração à grade da emissora paulista.

Sábado é uma opção

Apesar do sucesso às sextas, a emissora ainda tem dúvidas sobre o melhor dia para a atração. Para resolver a questão, olançou uma enquete em seu canal oficial no YouTube. O público pode escolher em qual noite da semana prefere assistir ao programa, com a noite de sábado sendo uma das opções disponíveis para votação dos telespectadores. A informação é da Folha de S.Paulo.

O sábado foi o dia que consagrou o Viva a Noite sob o comando de Gugu Liberato (1959-2019) nos anos 1980, quando alcançou a liderança de audiência. A emissora já prepara um pacote comercial para o mercado e planeja contratar um repórter para matérias externas, revivendo um formato de sucesso imortalizado por Mara Maravilha no programa original.