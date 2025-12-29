Reprodução/Internet Fantástico encerrou 2025 com a pior média anual de audiência da história

O Fantástico encerrou o pior ano de sua história no ibope da Grande São Paulo de maneira simbólica: sem fugir da tendência que marcou o desempenho do Show da Vida ao longo dos últimos 12 meses, a revista eletrônica da Globo se despediu de 2025 com a sua menor audiência desde dezembro de 2024.

Poliana Abritta, que desta vez teve a companhia do repórter Rodrigo Carvalho na condução do jornalístico, sequer conseguiu superar o conjunto das plataformas de streaming, que ficaram na liderança durante praticamente todo o horário do programa.

Pior média anual

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que ode 28 de dezembro cravou apenas 13,8 pontos de média em sua faixa, das 20h29 às 23h15.

Na comparação com os quatro domingos anteriores, o programa da Globo perdeu 518 mil telespectadores. Considerando todas as edições exibidas no ano, o jornalístico acumulou 16,0 pontos de média na principal metrópole do país, o pior desempenho de toda a sua história, desbancando os 16,8 obtidos ao longo de 2024.