O Fantástico encerrou o pior ano de sua história no ibope da Grande São Paulo de maneira simbólica: sem fugir da tendência que marcou o desempenho do Show da Vida ao longo dos últimos 12 meses, a revista eletrônica da Globo se despediu de 2025 com a sua menor audiência desde dezembro de 2024.
Poliana Abritta, que desta vez teve a companhia do repórter Rodrigo Carvalho na condução do jornalístico, sequer conseguiu superar o conjunto das plataformas de streaming, que ficaram na liderança durante praticamente todo o horário do programa.Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Fantástico de 28 de dezembro cravou apenas 13,8 pontos de média em sua faixa, das 20h29 às 23h15.
Pior média anual
Na comparação com os quatro domingos anteriores, o programa da Globo perdeu 518 mil telespectadores. Considerando todas as edições exibidas no ano, o jornalístico acumulou 16,0 pontos de média na principal metrópole do país, o pior desempenho de toda a sua história, desbancando os 16,8 obtidos ao longo de 2024.