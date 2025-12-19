Reprodução/Instagram @fabiojroficial Fábio Jr. mostra presentes que ganhou das fãs

Fábio Jr é mais religioso do que as suas fãs imaginam.

Em um espaço de oração ao lado da escada de sua mansão, com paredes de vidro, está um Santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida.

O detalhe é que são mais de 30 imagens de Nossa Senhora, de muitos tamanhos, sempre com o Manto Santo, onde Fábio Jr faz as suas orações.

Mas a pergunta que se segue à quantidade de imagens revela um segredo.

Todas as imagens que Fábio Jr têm neste espaço de suas orações foram imagens dadas por fãs que descobriram que o cantor é devoto de Nossa Senhora Aparecida.

Então, sempre que alguém quer mandar um presente ao cantor, manda uma imagem de Nossa Senhora, algumas compradas, mas muitas feitas pelas próprias mãos das fãs.

Então, o cantor Fábio Jr fez um vídeo dedicado às suas fãs e agradeceu a cada uma delas pela dedicação que tiveram de mandar a lembrança a ele.

E agora as suas fãs puderam ver no vídeo que todas as imagens que foram mandadas a ele Fábio Jr estão muito bem guardadas em um Santuario dentro da casa de Fábio Jr.

E a cada momento de oração do cantor, e ele faz estas orações algumas vezes ao dia, a cada vez que estas orações são feitas, cada uma das fãs é lembrada e Fábio Jr manda uma energia a cada uma das fãs.

Isto é o verdadeiro amor que um artista tem pelas fãs que tem e pela energia destas mulheres que dedicaram um tempo de suas vidas a criar ou comprar uma lembrança a Fábio Jr.

Casamentos

Fábio Jr é conhecido por ser um homem de muitos casamentos e de sua dedicação às mulheres da vida dele.

Até o momento, ele foi casado sete vezes.

Glória Pires, Guilhermina Guinle, Patrícia de Sabrit e Mari Alexandre são algumas famosas da lista de mulheres de Fábio Jr.

Mas em 2016 ele se uniu a Fernanda Pascucci e tem na Fernanda o seu mais longo relacionamento.

Se este vai ser o seu último relacionamento, ao que tudo indica, vai ser.

Mas em se tratando de um artista, até o passado é indescobrível.

Luciana Gimenez vencendo

Luciana Gimenez, na RedeTV!, com muito menos estrutura e recursos e com um custo de produção muito enxuto, vence todas as noites em sua audiência o Melhor da Noite da TV Band.

Nem comparação o custo de cada programa e a estrutura de cada um.

Mas a simplicidade de Luciana Gimenez em seu programa passa um trator em cima da TV Band, que ainda é comandada por João Carlos Saad e sua tropa.

O filho secreto

Nos bastidores da música, pode aparecer um filho secreto de um cantor.

Quantas cabeças vão caber nesta carapuça?