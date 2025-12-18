Reprodução/Instagram @cesartralli Tralli e Ticiane

César Tralli ficou guardando dinheiro no porquinho por muito tempo.

Um dia, o porquinho explodiu e o César foi contar as moedinhas.

Eis que nem ele acreditou no tanto de dinheiro que o porquinho tinha.

Então, ele decidiu montar o seu castelo no Rio de Janeiro.

O castelo do Rio

César Tralli atingiu o máximo de sua carreira jornalística da TV Globo ao ser o novo escalado para comandar o Jornal Nacional.

Então, ele resolveu morar no Rio em grande estilo.

Genro da Rainha do Rio

César Tralli é casado com a linda princesa Ticiane, que é filha da Rainha do Rio, Helô Pinheiro.

César entendeu que deveria montar um Castelo para a princesa e até para a Rainha quando fosse ao Castelo.

A compra

Como o porquinho tinha uma imensidão de moedinhas, César pesquisou e fez um bom negócio comprando dois apartamentos, um ao lado do outro, e assim poder ter o seu castelo com 400 metros quadrados.

O preço é de pouca importância

O que vale é o sonho realizado.

A Rainha do Rio

Helô Pinheiro é conhecida por Garota de Ipanema por um acaso da história.

O maestro Tom Jobim e o seu parceiro Vinicius de Moraes foram contratados pelo diretor do Copacabana Palace para fazer a letra e música principais de um musical que ali seria montado, que contava a aventura de um alienígena que descia na praia de Copacabana e se apaixonava por uma carioca.

Mas o musical não entrou em cena e a música ficou na memória de Tom Jobim e Vinicius.

Mas um dia, os dois estavam no bar de Ipanema quando passa pela frente deles na calçada a Helô Pinheiro.

A Helô era uma menina simples e sem montagem, mas era tão linda que deslumbrou os dois.

Eis que Tom pega o violão e começa a tocar a música do show que não houve e o Vinicius começa a criar a letra em cima da beleza da Helô.

E assim aconteceu A Garota de Ipanema que o mundo todo amou.

Reprodução/Instagram @cesartralli Tralli, Ticiane e Helô Pinheiro





A garota virou Rainha

A Garota de Ipanema hoje virou a verdadeira Rainha de Ipanema, com uma beleza ainda encantadora e mais deslumbrante por uma maturidade que só a fez mais linda.

E a Garota se transformou na Rainha de Ipanema, porque não dizer A Rainha do Rio.

E esta rainha gerou uma princesa tão linda quanto a mãe.

A missão de César

Coube ao César então criar o cenário para que a sua princesa sempre receba a Rainha Mãe que, ao olhar o mar de Ipanema, vai sempre se lembrar daquela tarde quando caminhava ao acaso e passou pela frente de tão nobres arautos que eram Tom Jobim e Vinicius de Morais.

Depois de todo este roteiro, parodiando Cesar Tralli, a gente só deve dizer Boa Noite.