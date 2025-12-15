Lourival Ribeiro/SBT e Reprodução/@zezedicamargo Daniela Beyruti (E) e Zezé di Camargo (D)

Infelizmente para o público que só tem acesso à TV aberta, o SBT acabou por cancelar o Show de Natal que iria ao ar nesta quarta-feira (17) com a participação de Zezé Di Camargo.

O cantor publicou um vídeo nesta madrugada criticando de maneira feroz e veemente o SBT por ter feito uma festa de inauguração do SBT News com políticos que eram do desagrado de Zezé.

Durante todo o dia de hoje, a mídia repercutiu o vídeo com participações fortes de todos os lados políticos.

A atitude do SBT inicialmente foi de manter o Show de Natal, mas, no começo desta noite, o comando da emissora acabou pensando que seria melhor não pôr no ar o Show com Zezé Di Camargo para evitar mais polêmica.

Quem sai perdendo é uma imensidão de público menos abastado que só tem acesso à TV aberta e vai deixar de ter o seu Show de Natal que seria transmitido pelo SBT.

Relembre a polêmica

No vídeo, Zezé cita que a festa de inauguração do SBT News o fez fazer o pedido de não participar do programa do SBT. O entendimento que Zezé di Camargo passa em vídeo é que não concorda com as atitudes tomadas pelas filhas de Silvio Santos na festa.

O cantor alega que as filhas deveriam honrar o pai. Silvio Santos era judeu e toda a mídia divulgou que Israel repudiou as declarações de Lula sobre o Hamas e sobre Israel e tanto as filhas quanto a mulher de Silvio receberam o presidente Lula com muita festa na inauguração do SBT News.

O SBT gravou um especial de Natal que iria ao ar dia 17 de dezembro e teria Zezé Di Camargo, além de Paula Fernandes e outros artistas.

Carta do SBT

Em resposta ao pedido de Zezé, o SBT divulgou uma carta aberta em que afirma que o SBT News segue princípios de imparcialidade e diálogo. Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, disse que as críticas surgiram antes mesmo da apresentação da proposta editorial do canal

''Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News”, diz o texto.

Daniela disse que o canal busca combater a falta de diálogo. “Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”, escreveu.

A presidente ainda lamentou a reação negativa antes mesmo da estreia do projeto.

“Lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo. Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado”, disse a filha do Silvio Santos.