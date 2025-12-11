Reprodução Instagram - 20.1.2024 Andressa Urach

Andressa Urach quer fazer um seriado com a família, ou seja, seu pai e seu filho. A ideia é contar desde a sua vida de adolescente e as suas dificuldades na vida, passando pelas incursões na noite e até a briga com o seu pai.

A série mostraria que ela enfrentou tudo e mais um pouco, mas terminaria com harmonia na família.

O bumbum e o bumbum no teatro

O poder de mídia de Andressa Urach não pode ser negado. Ela foi vice, mas foi ela quem de verdade apareceu na mídia e a gente nem se lembra de quem ganhou primeiro lugar.

Em 2014, ao protagonizar a peça de Teatro República das Calcinhas, a plateia sempre gritava quando ela aparecia em cena com o seu bumbum quase desnudo.

O filho

O orgulho da mãe Andressa com o seu filho mostra que o fato dele ter feito realizado aumento peniano faz da mãe uma pessoa contente com os caminhos do filho.

O passado não condena

O pai da Andressa Urach até fez um escandalosinho na mídia dizendo que não reconhecia a filha por entrar no ramo de divertimento adulto.

Mas após ver muita grana, parece que o pai dela acabou optando por entrar no ramo de conteúdo adulto, fazendo o papel de homem rústico. O amor é lindo.



Andressa Urach é uma famosa personalidade brasileira repleta de polêmicas, experiências de quase morte, após uma internação grave em 2014. Passou também por uma conversão religiosa, e atualmente atuando também como cantora de funk (MC Ímola) e empresária de conteúdo adulto.



Ticiane Pinheiro foi-se embora



Depois da aparição de Ticiane Pinheiro em uma chamada da TV Globo ao lado do marido, nada mais restou nem à TV Record e nem a Ticiane do que acabar com o contrato entre elas.

O problema deixou de ser o dinheiro faz tempo, afinal o César Tralli vai ganhar mais de 500 mil (reais e não euros). Vai dar para alugar apartamento e comer bastante onde desejar.

Tanto César quanto Ticiane estão bem magros. Os bons restaurantes do Rio são bem caros. E vamos combinar que deixar o marido livre no Rio toda semana não é nada bom.