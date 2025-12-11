Andressa Urach quer fazer um seriado com a família, ou seja, seu pai e seu filho. A ideia é contar desde a sua vida de adolescente e as suas dificuldades na vida, passando pelas incursões na noite e até a briga com o seu pai.A série mostraria que ela enfrentou tudo e mais um pouco, mas terminaria com harmonia na família.O poder de mídia de Andressa Urach não pode ser negado. Ela foi vice Miss Bumbum, mas foi ela quem de verdade apareceu na mídia e a gente nem se lembra de quem ganhou primeiro lugar.
O bumbum e o bumbum no teatro
Em 2014, ao protagonizar a peça de Teatro República das Calcinhas, a plateia sempre gritava quando ela aparecia em cena com o seu bumbum quase desnudo.
O filho
O orgulho da mãe Andressa com o seu filho mostra que o fato dele ter feito realizado aumento peniano faz da mãe uma pessoa contente com os caminhos do filho.
O passado não condena
O pai da Andressa Urach até fez um escandalosinho na mídia dizendo que não reconhecia a filha por entrar no ramo de divertimento adulto.
Mas após ver muita grana, parece que o pai dela acabou optando por entrar no ramo de conteúdo adulto, fazendo o papel de homem rústico. O amor é lindo.
Andressa Urach é uma famosa personalidade brasileira repleta de polêmicas, experiências de quase morte, após uma internação grave em 2014. Passou também por uma conversão religiosa, e atualmente atuando também como cantora de funk (MC Ímola) e empresária de conteúdo adulto.
Ticiane Pinheiro foi-se embora
Depois da aparição de Ticiane Pinheiro em uma chamada da TV Globo ao lado do marido, nada mais restou nem à TV Record e nem a Ticiane do que acabar com o contrato entre elas.O problema deixou de ser o dinheiro faz tempo, afinal o César Tralli vai ganhar mais de 500 mil (reais e não euros). Vai dar para alugar apartamento e comer bastante onde desejar.Tanto César quanto Ticiane estão bem magros. Os bons restaurantes do Rio são bem caros. E vamos combinar que deixar o marido livre no Rio toda semana não é nada bom.