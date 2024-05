Ale Monteiro A ex-participante do BBB destacou o empoderamento feminino em suas redes sociais

No dia 16 de abril de 2023, Sarah Aline foi eliminada do Big Brother Brasil com 58,2% dos votos. Ao longo de um ano, a ex-sister ganhou destaque por seu trabalho na luta pelo empoderamento feminino preto em suas redes sociais e se tornou uma voz ativa no combate ao preconceito.







Com sua formação em Psicologia, a ex-BBB aproveitou os conhecimentos para abordar o tema e incentivar o autoconhecimento entre suas seguidoras.



Nas redes sociais, Sarah Aline reflete sobre questões raciais, autoestima, aceitação do corpo e valorização da beleza negra. Sua visibilidade do reality show da Globo permitiu que se conectasse ainda mais com seus fãs para inspirar milhares de mulheres a se sentirem representadas e confiantes.

"Quando compartilho minha jornada de autoconhecimento e empoderamento, recebo mensagens de mulheres que se identificam com minha história e se sentem encorajadas a buscar sua própria essência. É gratificante ver o impacto positivo que podemos gerar ao nos expressarmos com autenticidade e vulnerabilidade", destacou.







Além disso, a influenciadora digital compartilha dicas de cuidados com a saúde mental, técnicas de autoajuda e reflexões sobre relacionamentos interpessoais. Sarah Aline tornou-se uma voz representativa e inspiradora para mulheres negras que buscam se reconectar, fortalecer sua autoestima e enfrentar desafios com mais confiança e determinação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko