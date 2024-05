Reprodução Artistas se unem para ajudar animais resgatados das enchentes

Na última quinta-feira (15), o último boletim de infraestrutura do Governo do Estado informou que ao todo foram resgatados 11.427 animais desde o início das buscas após as fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Angélica, Whindersson Nunes e Xuxa Meneghel se sensibilizaram e criaram o projeto Procura-se Um Amigo, que visa instalar abrigos temporários para os pets na região.



Anderson Baumgartner, dono de uma das principais agências de modelos do país, e Junno Andrade, namorado da Rainha dos Baixinhos, também fazem parte da equipe. O primeiro abrigo do grupo foi aberto em um galpão em Porto Alegre e tem capacidade para mais de 400 animais. No local, eles serão acolhidos e atendidos por veterinários e voluntários.

Além disso, serão promovidas ações de reencontro dos animais com suas famílias. De acordo com o projeto, os animais que não forem procurados serão disponibilizados para adoção.

Nas redes sociais, Angélica, Whindersson Nunes e Xuxa Meneghel compartilharam mais detalhes da iniciativa que iniciaram em parceria.







"Muitos animais já foram salvos, mas muitos outros ainda precisam de resgate, abrigo, alimentação, encontrar sua família ou conseguir um novo lar. Por isso o @procuraseumamigo_rs foi criado. Para oferecer suporte para os bichinhos que tanto amamos (...) Se você pode oferecer lar temporário, entre em contato conosco! No momento a prioridade de doações é de ração e comida molhada (sachês e alimentos para animais debilitados)".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko