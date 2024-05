Reprodução/Instagram A atriz pornô acordou de coma após 52 dias

Em fevereiro deste ano, Emily Willis passava por um tratamento para vício de drogas em uma clínica de reabilitação na Califórnia, nos Estados Unidos, quando sofreu uma parada cardíaca. Três meses depois, atriz pornô acordou de um coma e continua em estado vegetativo.



A informação foi confirmada pela família da artista, que compartilhou a página de uma vaquinha virtual criada para arrecadar fundos para o tratamento. As doações já ultrapassam os US$ 75 mil, aproximadamente R$ 386 mil. "A Emily está mostrando alguns sinais de capacidade de resposta, como movimentação ocular, mas ainda não consegue se comunicar", explicou.

Após 52 dias em coma, Emily Willis já consegue movimentar os olhos e sorrir, mas segue imobilizada e incapaz de falar. Os familiares ainda estão se mobilizando para levá-la a um hospital em Utah, onde todos moram. "Agradecemos a todos do fundo do coração por superarem a meta de doações e todo o apoio. O amor e o carinho que todos expressaram são inspiradores. Minha família não teria sido capaz de fornecer o nível de cuidado necessário sem suas doações. Todas as doações são e têm ido diretamente para a recuperação de Emily", concluiu.





A primeira teoria dos médicos envolvendo uma overdose acidental foi descartada pela ausência de traços de drogas no exame toxicológico. Ao longe de sua carreira, Emily Willis participou de mais de 700 filmes adultos, vencendo até mesmo o AVN Awards. A atriz nasceu na Argentina, mas foi criada nos Estados Unidos desde pequena.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko