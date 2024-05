Divulgação O campeão do BBB 24 foi hostilizado por moradores da região

Na última quinta-feira (9), Davi Brito esteve em Canoas, no Rio Grande do Sul, para levar alimentos e suprimentos aos moradores locais. O campeão do BBB 24 gravou diversos momentos em seus Stories do Instagram e em alguns vídeos é possível ouvir xingamentos e críticas de algumas pessoas.



Após a ida do ex-motorista de aplicativo para a região, muitos passaram a acreditar que ele queria apenas "fazer mídia" em cima da tragédia. Davi Brito tem gravado todos os seus passos pelo Rio Grande do Sul e isso não agradou a população local.

Em um dos vídeos, publicado pelo campeão do reality show da Globo, um homem começa a gritar com ele. Davi Brito ainda se afastou, mas outras pessoas precisaram segurar o outro para evitar uma confusão.





Recentemente, o ex-brother foi criticado por pedir doações no seu próprio PIX. A atitude levantou suspeitas sobre suas intenções e, após muitas críticas, Davi Brito passou a prestar contas em suas redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko