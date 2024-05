Reprodução O âncora causou um constrangimento ao vivo com a repórter

Na última quinta-feira (9), uma fala de Eduardo Oinegue ao vivo no Jornal da Band chamou a atenção dos telespectadores. Durante uma conversa com Ciça Kramer, o âncora expôs que Joana Treptow ficou dois dias sem tomar banho durante a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul.



"A Joana Treptow, que ficou durante cinco, seis dias na cobertura aí no Estado, ela ficou dois dias sem tomar banho. É difícil a situação, mas agora parece que o abastecimento começa a voltar em Porto Alegre", disparou.

A repórter estava ao seu lado no momento, mas ficou em silêncio e mostrou desconforto. Os apresentadores continuaram conversando normalmente sobre as enchentes, mas a situação repercutiu.





Nas redes sociais, internautas reagiram ao comentário e criticaram a postura de Eduardo Oinegue. "Qual a necessidade de falar isso?", questionou um dos usuários do Twitter/X. "Acho que esse comentário não tava previsto no jornal em rede nacional", apontou outro. "Não foi por mal. Acho que ele tá explicando que ela teve dificuldade", defendeu outro.

Acho que esse comentário não tava previsto no jornal em rede nacional pic.twitter.com/d2zq40xE3f — tulio (@tulio) May 9, 2024





*Texto de Júlia Wasko

