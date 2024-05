Reprodução/Facebook O ex-jogador de vôlei continua internado após uma complicação respiratória aguda

Há quatro meses, André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, iniciou seu tratamento para um Linfoma de Hodgkin. O ex-jogador de vôlei, de 59 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde o dia 19 de abril, após uma complicação respiratória aguda. De acordo com o boletim médico, o estado de saúde do ex-atleta é estável.











"Informamos que André Felippe Falbo Ferreira encontra-se internado na BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo desde 19 de abril de 2024, atualmente sob cuidados em Unidade de Terapia Intensiva. André apresenta quadro de Linfoma de Hodgkin, em tratamento há cerca de quatro meses. Sua internação foi causada por uma complicação respiratória aguda, que exigiu suporte de ventilação mecânica e sedação contínua", informou o documento assinado pelos médicos Dr. Fernando Ribas e Dr. Renato Vieira.

"A equipe médica classifica seu estado como estável, oferecendo todo o suporte necessário para o tratamento de seu quadro clínico, embora sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva no momento", concluiu.





O campeão olímpico da Seleção Brasileira de Vôlei, nos Jogos de Barcelona 1992, estava internado desde o dia 13 de março em um hospital de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde foi entubado. No dia 19 de abril, foi transferido para São Paulo para receber o tratamento adequado.

