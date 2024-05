Reprodução/Globo A apresentadora se emocionou com o resgate do cavalo

Nesta quinta-feira (9), o programa Mais Você, da Globo, exibiu o momento em que um cavalo foi resgatado do telhado de uma casa no Rio Grande do Sul. Ana Maria Braga ficou emocionada ao vivo e comentou mais detalhes da situação: "Eu sonhei com ele essa noite".



"O cavalo já está dentro do bote (...) Tem um veterinário do Exército ali, o pessoal dos Bombeiros, e eles foram devagar com o cavalo. Foram dobrando, ajudando, deitaram", afirmou. "Graças a Deus", agradeceu Louro Mané.



"O cavalo está dentro da canoa, e eles estão saindo dali para levá-lo. Ontem eu soube que houve pessoas que passaram lá e alimentaram esse cavalo, porque há quatro dias ele está lá, desde que as águas subiram. Dá uma angústia danada, não só por se tratar de um ser vivo, mas para o Rio Grande do Sul, que é um Estado que é criador de cavalo. Nos pampas, normalmente, eles andam lá, são ajudados pelos cavalos na agricultura. É um animal querido por todos os brasileiros, mas no Rio Grande do Sul especialmente", acrescentou a apresentadora.







A produção da emissora conseguiu recuperar o som e o repórter Vitor Rosa conversou com Leilane Neubarth sobre o resgate. "São quatro resgatistas, e no outro barco tem mais quatro resgatistas. Esse barco tem tração para poder puxar o cavalo, concluindo esse resgate que foi uma das notícias mais esperadas dessa cobertura", disse a âncora.



"É um alívio essa imagem. A gente poder acompanhar ao vivo o resgate desse cavalo, que já ganhou até nome. Caramelo é como ele vem sendo chamado nas redes sociais. Ontem, quando a gente estava sobrevoando essa região, a gente viu aqui de cima. Eu consegui vê-lo aqui de cima, e ainda falei para os guris: 'É um cavalo mesmo?', porque eu achei que era um outro bicho. Não imaginava que um cavalo estaria em um telhado de uma casa. Ainda bem que a gente conseguiu mostrar as imagens ao vivo", afirmou o repórter no helicóptero da Globo.



"Aqui, do alto do Globocop, eu consigo perceber que uma casa da frente está sendo usada como uma base para essa operação, e tem cinco barcos trabalhando nesse resgate. São vários os socorristas trabalhando e fazendo o resgate do cavalo. A água abaixou bastante nessa região, o bairro Matias Velho, em Canoas. Mas ainda é muito longe de ser o suficiente para que o cavalo pudesse ir em pé (...) Já está magro, e agora foi colocado sobre os botes de um dos bombeiros para conseguir ser levado. Tem também uma bolsa de soro, pelo o que a gente consegue perceber daqui, junto ao bote que está sendo levado. É uma comemoração muito efusiva, a gente percebe que as pessoas que ficaram na laje estão batendo palma", acrescentou.



"Para nós, também é um alívio. Ontem, quando a gente passou aqui, a gente pôde perceber o bicho encurralado pela água. Nesse momento, ele sendo levado para resgate, para um local onde ele vai poder receber alimentação, água, todo o tratamento devido", concluiu. Ana Maria Braga ainda esclareceu que a Globo realizará uma cobertura sobre o caso do cavalo Caramelo e fornecerá novas informações sobre o estado de saúde do animal.



ana maria mostrou as imagens recuperadas do momento exato do resgate do cavalo caramelo do telhado, que aconteceu durante o intervalo do mais você. pic.twitter.com/41ysEM84WF — nico (@niconatv) May 9, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko