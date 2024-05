Reprodução/Instagram A imagem teria ajudado os assassinos a encontrar a Miss Equador

No dia 28 de abril, Landy Párraga foi assassinada em um restaurante na cidade de Quevedo, em Quito. A ex-Miss Equador publicou uma foto de um prato de ceviche que teria "entregado" sua morte aos matadores de aluguel. Nas câmeras de segurança, é possível ver que a ex-modelo foi atacada logo após se levantar para deixar o estabelecimento.



De acordo com o site Telegraph, Landy Párraga contribuiu com o trabalho dos assassinos após publicar uma imagem do prato nos Stories do Instagram. A aparência da refeição e a logomarca do restaurante entregaram sua localização exata. Minutos após fazer a postagem, a ex-Miss Equador foi surpreendida por dois homens, que atiraram nela e fugiram correndo. A ex-modelo não resistiu aos ferimentos causados pelos três tiros e morreu pouco depois.

O nome de Landy Párraga esteve envolvido em uma investigação sobre ligações entre o crime organizado e membros do governo do país. O mesmo foi mencionado em uma conversa entre o falecido traficante Leandro Norero e seu contador, que ressaltou ter gastado US$ 300 mil para encobrir qualquer evidência do romance com a modelo: "Se minha mulher descobrir alguma coisa sobre ela, estou ferrado".





De acordo com os relatórios da investigação, foram encontradas fotos e evidências dos presentes luxuosos que ele deu a ela, incluindo apartamentos e carros. Leandro Norero foi assassinado na cadeia seis meses após ser preso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko