Divulgação O canal de notícias anunciou novas contratações para análise política

Nesta quinta-feira (9), a CNN Brasil anunciou a contratação de três novos profissionais para seu quadro de funcionários. Victor Irajá e Luísa Martins serão responsáveis pela cobertura na área de política e economia, e Teo Cury, que anteriormente atuava na reportagem com cobertura política de Brasil, integra o time de analistas do canal de notícias.



"A contratação dos dois profissionais de renome no mercado como analistas setoriais significa um reforço na cobertura política, com o objetivo de oferecer maior qualidade e curadoria de conteúdos indispensáveis em um ano de eleições como este. Ainda, agregamos a experiência de Teo Cury adquirida na cobertura de economia e política para ampliar o quadro de analistas em Brasília", esclareceu Virgílio Abranches, vice-presidente de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil.

Victor Irajá é jornalista formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com curso de extensão em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Ele já atuou em diversos veículos, como Veja, O Estado de S. Paulo e Rádio CBN e vinha recentemente atuando como comentarista convidado em jornais da CNN Brasil.





Luísa Martins é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e atuava como repórter do jornal Valor Econômico, com ênfase na cobertura do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras áreas jurídicas. Além disso, já trabalhou no Estadão, Zero Hora e Diário Popular, foi ganhadora do Prêmio Esso 2015 e do Prêmio Comunique-se 2021 e já está na cobertura da CNN Brasil sobre as enchentes do Rio Grande do Sul.

Teo Cury é formado em Jornalismo pela Cásper Líbero, com extensão em Jornalismo Econômico e Finanças pela FGV. O repórter está na CNN Brasil desde seu início e trabalhou antes no Estadão e no Poder 360.

Vale lembrar que o canal de notícias contratou esses reforços após perder seus principais talentos. Nos últimos nomes, grandes nomes como Raquel Landim, Daniela Lima, Rafael Colombo, Renata Agostini, Roberto Nonato e Luciana Barreto deixaram a CNN Brasil.

Raquel Landim foi inclusive a última a sair da empresa. Em maio deste ano, a responsável pelo telejornal CNN 360° pediu sua saída do canal de notícias após cinco anos. Em 2022, ela foi contratada como comentarista e alcançou o posto de apresentadora substituta, mas somente no ano passado foi efetivada para a função exercida por Daniela Lima anteriormente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko