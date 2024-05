Reprodução A apresentadora defendeu a colega de trabalho

Nesta quarta-feira (8), Regina Volpato deixou Márcia Dantas emocionada ao vivo no programa Chega Mais, do SBT. A apresentadora do Tá na Hora está realizando uma cobertura no Rio Grande do Sul e foi acusada de disseminar notícias falsas no dia anterior. A repórter flagrou caminhões em doações sendo parados e multados pelas autoridades em Santa Catarina. O problema? O Governo do Estado garantiu que não estava exigindo nota fiscal dos transportes com donativos.



"Dar os parabéns pra nossa equipe, especialmente para a Márcia Dantas, tão comprometida com tudo que faz (...) Quem acompanha a carreira dela tem visto cada desafio ela se superando, enfrentando com muita competência e resignação. Você nos inspira, muito comprometida, você honesta, íntegra, e a gente sentiu nas suas palavras. Ela está tensa, nervosa", disse Regina Volpato.

"Você está fazendo um trabalho maravilhoso, você nos orgulha, continue! Você deu uma chacoalhada em tudo e foi necessário pra que essas palavras pudessem ser colocadas aqui. Especialmente pra você, parabéns, continue! Você nos enche de orgulho", acrescentou.







Márcia Dantas ficou emocionada e apenas agradeceu a mensagem: "Me emocionei, obrigada".

Desde que a reportagem de Márcia foi ao ar no Tá Na Hora, muitos jornalistas passaram a criticá-la, questionando até a qualidade de sua apuração, já que o material exibido no SBT desmentia as apurações de veículos como o G1 e outras emissoras de TV.

🚨AGORA: Regina Volpato presta solidariedade à Márcia Dantas que se emociona. pic.twitter.com/OSo9vEobqj — Didigo Santini (@DidigoSantini) May 8, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko