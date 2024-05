Reprodução A deputada acionou o MPF contra o pastor

Recentemente, Lucinho Barreto, membro da Igreja Batista da Lagoinha, causou revolta nas redes sociais após revelar que teria beijado a própria filha na boca contra a vontade da menor de idade. A deputada federal Erika Hilton acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra o pastor. A parlamentar o acusou de violência sexual contra vulnerável e solicitou uma indenização de R$ 3 milhões por danos coletivos.



As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo. Na ação, Erika Hilton ainda esclareceu que o valor seja destinado a entidades de acolhimento de crianças vítimas de violência sexual.

"A conduta do pastor Lucinho Barreto é uma evidente incitação de crime de abuso sexual infantil, não importando se há ou não comprovação para o fato que ele próprio narrou (...) Além disso, a mensagem que passou em sua pregação para homens não está protegida pelo princípio constitucional da liberdade religiosa ou da liberdade de expressão, por se tratar de conduta ilícita que merece responsabilização", afirmou.

No dia 15 de abril, um culto transmitido ao vivo no YouTube mostrou as falas de Lucinho Barreto. O vídeo viralizou somente na última semana e chamou a atenção dos internautas.







"Peguei minha filha um dia, dei [um] beijo nela e falei que amava ela. Ela passava, eu falava: 'Nossa, que mulherão. Ai, se eu te pego'. Ela falava: 'Credo, pai, você já é da mamãe'. Aí, dava beijo nela. Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse: 'Que isso, pai?' Eu falei assim: 'Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei'", disparou.

Após a repercussão, a filha do pastor, Emily, ainda defendeu o pai. Ela ressaltou que não sofreu abuso e que as falas foram tiradas de contexto, além de definir o genitor como "um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko