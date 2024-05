Reprodução A atriz contou mais detalhes da exposição feita pelo apresentador

Em 2005, a história de vida de Maitê Proença foi retratada no quadro Arquivo Confidencial, no Domingão do Faustão. A atração comandada por Fausto Silva revelou que a mãe da atriz foi assassinada pelo pai quando ela tinha apenas 12 anos. Até então, o caso não havia se tornado público e a situação gerou um desconforto entre os dois.











A artista inclusive optou por falar sobre diversos momentos de sua vida, que muitos não sabiam, em seu livro O pior de mim – Uma vida inventada, que se tornou peça de teatro.



Ao ser questionada pelo colunista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista, sobre seu perdão ao apresentador, ela disparou: "Não, não vou falar disso não. Eu posso falar de determinados assuntos de forma poética, no teatro, no livro, mas eu não falo de determinadas coisas numa entrevista, nem numa mesa de bar".







Além disso, Maitê Proença não falou o nome do comunicar ao falar sobre o dia em que a morte da mãe foi exposta, apenas afirma que foi noticiado "em um programa de televisão, numa tarde de domingo".







*Texto de Júlia Wasko



Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko