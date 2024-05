Divulgação A atriz contou mais detalhes de sua aposentadoria

Aos 50 anos, Nivea Stelmann confirmou o fim de sua carreira artística. No ar com reprise de Alam Gêmea, da Globo, em Vale a Pena Ver de Novo, a atriz confirmou sua decisão de deixar a atuação de lado e se aposentar.

"Cada vez mais eu estou querendo parar com isso, estou meio que aposentando real e não é blefe não, sabe?", explicou em entrevista ao podcast Vaca Cast, apresentador por Evelyn Regly.

"Meus contratos estão acabando e eu realmente não estou renovando, as pessoas estão me procurando pra fazer e eu tô dizendo 'não'. E não é pra ficar, 'aí tá dizendo não pra poder procurar ela', não! Eu não tô mais com vontade, real'", admitiu.

A atriz ainda esclareceu que essa decisão não foi impulsiva, e sim, parte de um projeto de vida que não inclui mais a rotina maluca de gravações e eventos relacionados ao mundo artístico.







"Teve uma fase que vim pra cá que realmente a Globo não tava mais renovando contrato com ninguém, era com ninguém real, entendeu? Então eles não estavam renovando mesmo nomes como Miguel Falabella, então não renovar com a Stelmann, óbvio. As pessoas falam que por isso decidi ir para os Estados Unidos, mas era um plano de vida que fiz com o Marcus. Ninguém achava que eu teria coragem de abandonar 20 anos de carreira na televisão".

Nivea Stelmann foi responsável por viver personagens em novelas de sucesso, como O Clone (2001), Chocolate com Pimenta (2003), Alexandra (2005), Elvira (2007) e Lavínia (2011).