Reprodução A empresária acusou a influenciadora de intolerância religosa

No último domingo (5), Michele Dias publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que as religiões de matrizes africanas são culpadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. De acordo com a influenciadora cristã, as enchentes aconteceram por conta de muitos terreiros de "macumba" na região e que isso estava "causando a ira de Deus". Após a repercussão de suas falas, Mãe Michelly da Cigana declarou que seu advogado entrará com uma ação contra a empreendedora.







"O que está acontecendo no Rio Grande do Sul: Deus está descendo com sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o Estado do Rio Grande do Sul é um dos Estados com o maior número de terreiros de macumba, mais do que a Bahia (...) Eu estava vendo ontem e em algumas igrejas alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul devido a ira de Deus mesmo", disparou. Após a publicação, Michele Dias privou sua conta do Instagram e foi alvo de inúmeras críticas e acusações de intolerância religiosa.

Mãe Michelly da Cigana publicou um vídeo em seu perfil na rede social esclarecendo que seu "advogado" já estava providenciando medidas legais. "Recadinho para a nossa amiga intolerante (...) Deixe o seu recadinho para esse intolerante aqui. Intolerância religiosa é crime", escreveu na legenda.

"O desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul é por conta da macumba. Esta foi a fala da minha xará que viralizou na rede social falando que a culpa dessa tristeza que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul é por culpa das religiões de matriz africana. Eu tenho três recados para te dar, minha amiga, e o terceiro é muito importante, presta bem atenção", disparou no vídeo.







"Primeiro que para uma pessoa evangélica você está muito bem informada, né? Sim, o Rio Grande do Sul é o local que mais tem casas de religião no nosso país. Segundo que a minha cidade de Alvorada é a cidade que mais tem casas de religião no Brasil. Aqui onde eu moro. Intolerância religiosa é crime. E o terceiro recado, presta bem atenção, eu já tenho o teu nome, a tua data de nascimento e o meu advogado, ele é muito bom. Em breve ele vai entrar em contato com você", concluiu.

Assim que termina sua fala, o vídeo mostra a estátua gigante de Belzebu que Mãe Michelly tem um de seus terreiros no interior do Rio Grande do Sul. A religiosa ficou famosa após a imagem da entidade viralizar nas redes sociais. Veja o vídeo:





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko