Reprodução/Fábio Nunes O cantor contou mais detalhes do tempo em que esteve em situação de rua

No dia 2 de maio, Seu Jorge participou do podcast PodPah e contou mais detalhes dos perrengues que viveu em sua vida pessoal antes de conquistar o grande sucesso atual de sua carreira artística. O cantor já esteve em situação de rua por cerca de sete anos e viveu momentos difíceis.



"Em 1990 decido não trabalhar de carteira assinada e isso foi um problema porque meus pais e meus tios são tudo da década de 1930. Eu sou filho de pais retintos que também são filhos de pais retintos e a gente veio de um lugar de negritude. Muito tempo depois, meu tio e meu pai me pediram perdão e eu falei: 'não tem sentido'. É que a gente não aprendeu a sonhar. Sonhador pra gente era perdedor e perda de tempo", contou.

"Porque eles estavam esperando o telefone tocar e alguém dizer 'tá preso'. Eu estava vivendo em uma condição de rua para fazer isso. Falava que estava no teatro, fazendo minhas coisas, ninguém acreditava, achavam que era papo furado, que estava andando com gente torta", acrescentou.





O artista ainda admitiu que seu pai percebeu o talento do filho após afinar um violão na casa de sua tia. Ele o aconselhou a trabalhar de dia e se dedicar à música de noite. "Sofria muito, pra caramba, mas com resiliência e criando casca. Tinha uma necessidade grande de ter dignidade. Eu sabia que a música ia me ajudar a restaurar minha dignidade. Sempre soube e isso me mantinha calmo", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

