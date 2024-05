Reprodução A ex-companheira do campeão do BBB 24 não permitiu a gravação do encontro

No dia 16 de abril, Davi Brito foi consagrado campeão do BBB 24. Em meio aos rumores de um possível fim de seu relacionamento com Mani Rego, a produção do documentário Davi, Um Cara Comum da Bahia, do Globoplay, registrou o reencontro do ex-casal.



O documentário que retrata a vida do vencedor do reality show da Globo foi lançado na plataforma de streaming nesta quarta-feira (8). Na gravação, é possível acompanhar todos os passos do ex-brother, incluindo seu reencontro com Mani Rego.

A produção chamou a atenção dos fãs por não mostrar a conversa entre os dois. "Eu tô disposto a gente ficar junto. Eu quero que ela vença", disse o ex-brother. O casal se reencontrou em Salvador, na Bahia, no dia 29 de abril, 13 dias após o ex-motorista de aplicativo deixar a casa mais vigiada do Brasil.

"A intimidade da conversa foi preservada. Desejamos que suas escolhas sejam respeitadas. Mani decidiu não dar entrevista para o documentário", informou uma parte do vídeo. Ainda assim, imagens de Mani Rego e Davi Brito se abraçando quando ela chega em uma sala de estar foram registradas pela produção.







Vale registrar que o reencontro de Davi com sua ex-companheira se deu após toda a turbulência em torno da separação dominar os noticiários que cobrem o mundo dos famosos.

Inclusive, o reencontro com Mani ocorreu dias após o campeão do BBB 24 gravar sua participação no Altas Horas, onde Davi fez um desabafo sobre o término do relacionamento e apontou que a ex-companheira e seus familiares não estavam respeitando seu tempo para assimilar a fama.

