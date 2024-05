Reprodução A atriz foi diagnosticada ocm fibromialgia

Em 2005, Franciely Freduzeski estava no ar com a novela América, na Globo, e sofreu com dores durante as gravações da trama escrita por Gloria Prez. Na época, a atriz ainda não havia sido diagnosticada com fibromialgia, uma doença que provoca dores crônicas e a sensibilidade nos músculos, nas articulações, nos tendões e em outras partes do corpo. Somente 17 anos depois, a artista recebeu o diagnóstico e passou a ser cuidada por uma equipe de psiquiatra, psicólogo, neurologista e fisioterapeutas.



"Ficar de salto alto e em pé me matava. Eu perdia minha concentração. Ficava muito cansada. Naquela época, nem posição eu tinha. Sentada, doía. Em pé, doía. Era um caos. Fui adquirindo medo, insegurança de aceitar qualquer coisa porque não sabia se iria cumprir. Nunca sabia como iria acordar. Eu sentia uma exaustão fora do normal", disse em entrevista ao Notícias da TV.

"Minha rotina até descobrir a doença era ir a médicos e fazer exames. Vivi só para isso. Não conseguia andar, sair de casa, não tinha vida social, só corria atrás de respostas para a minha dor. Ficava muito em casa e fazia tudo devagar. Fora que eu estava no hospital semana sim, semana não. Minha imunidade foi para o pé", contou.





Franciely Freduzeski ainda conseguiu retomar os estudos e se forma em Psicologia ainda neste ano: "Sempre sonhei em ter um diploma. Procurei o curso que mais se encaixava comigo. Adoro estudar comportamentos, até pelo meu lado artístico. Mas também pela minha doença, porque antes de ter o diagnóstico, alguns médicos diziam que o que eu tinha era coisa da minha cabeça, já que nada era detectado nos exames. Então, eu escolhi a Psicologia porque, através dela, eu poderia entender os mecanismos neurossensoriais, onde começava de fato a dor no cérebro".

Ao ver suas cenas em América e em diversos outros trabalhos, a atriz já pensou em voltar aos palcos. "Penso em voltar a atuar sim, principalmente, no teatro. Acho que a TV ficou muito limitada para nós, atores, porque não temos mais as produções que tínhamos, e a maneira de fazer televisão mudou muito. Cinema sempre foi minha paixão. Tanto que fui estudar Cinema em Los Angeles", admitiu.

"Mas não tenho nenhum projeto no momento porque precisei cuidar de mim, me sentir segura novamente para qualquer coisa e me dedicar, principalmente, a esse final da faculdade, pois já atendo pacientes. Então, eu preciso estudar e me dedicar de verdade para finalizar esse projeto", concluiu.

A artista ficou conhecida por seus trabalhos em O Clone (2001), Donas de Casa Desesperadas (2007), Malhação (2008), Casos e Acasos (2008), Orgulho e Paixão (2018), Desperate Housewives (2004-2012) e Dá uma Subidinha, do Zorra Total (1999-2015), e por sua participação em A Fazenda 1.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko