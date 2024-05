Reprodução/Globo/Léo Rosario A atriz foi retirada da trama após recusar gravar cenas no hospital

Em 1968, Susana Vieira enfrentou problemas nos bastidores da novela A Última Testemunha, da Record, escrita por Benedito Ruy Barbosa. Na época, a veterana sofreu um acidente de carro com a atriz Teresa Campos e o filho, Rodrigo. O diretor Walter Avancini a obrigou a gravar as cenas mesmo após o acidente, mas após se recusar a continuar os trabalhos hospitalizada, acabou cortada do elenco.



A artista era casada com Régis Cardoso e se dividia entre São Paulo e Rio de Janeiro para visitar o marido. Ao retornar para casa, bateu o carro e foi atirada para fora do veículo. Susana Vieira teve achatamento e fratura de duas vértebras, perfuração de pulmão e dois coágulos na cabeça.

"Eu pedia para ligar para o Avancini porque tinha gravação no dia seguinte. Minha última cena tinha sido com o Agnaldo Rayol, que fazia meu par na história. O capítulo terminava comigo chegando na casa dele, mas o telespectador não sabia quem havia tocado a campainha. O Avancini não tinha o próximo capítulo pronto", relembrou na biografia Susana Vieira: Senhora do Meu Destino, publicada pela Globo Livros.





"No dia seguinte ao acidente, eu já estava internada quando chegou uma câmera da Record. O Avancini queria gravar comigo naquele estado para incluir a cena na novela. Minha personagem havia sofrido um acidente, tipo 'a arte imita a vida'", acrescentou.

Após se opor à ideia do diretor, a atriz achou que continuaria com seu papel na trama, mas permaneceu três meses sob cuidados médicos. Quando ainda estava internada, soube que havia sido cortada da produção e não foi comunicada sobre a decisão artística: "Dias depois, quando estava assistindo à novela no hospital, vi a personagem Mina (Helena Ignez) dizer: 'Maria Tereza morreu'. Ou seja, criaram uma cena em que minha personagem também se acidentava e morria. E eu só soube disso assistindo à novela. Fiquei engessada da axila até a virilha para consertar a coluna, e assim fiquei por três meses".

*Texto de Júlia Wasko

