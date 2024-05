Reprodução/Instagram A rapper anunciou o nascimento de sua filha um dia após comunicar gravidez

Na última quarta-feira (1°), Fernanda Medrado anunciou o nascimento de Amber, sua terceira filha. A desistente de A Fazenda 13 surpreendeu os fãs com a novidade divulgada um dia após comunicar sua gravidez.



No dia anterior, a rapper publicou um vídeo onde uma pessoa liga para o hospital questionando se Fernanda Medrado está grávida. A atendente responde que somente alguém da família poderia dar essa informação, mas depois olha para um exame positivo com o nome da artista.

Poucas horas depois, ela divulgou a porta do quarto da maternidade sendo aberta. Dentro da área hospitalar, entendemos que Amber Medrado nasceu. No vídeo, ainda não é possível ver o rosto da recém-nascida, mas seu perfil no Instagram já conta com mais de 13 mil seguidores.





Nos comentários, internautas e artistas reagiram à novidade. "Já nasceu? Meu Deus", comentou Gil do Vigor. "Eu fiquei em choque primeiro porque soube da gravidez num dia e quando fui olhar novamente aqui vi que já nasceu", apontou Drika Marinho. "E veio a mini medracita. Tão feliz por vocês, Me!", disse Giulia Garcia.

Em entrevista ao Leo Dias, Fernanda Medrado admitiu que descobriu a gravidez 15 dias após realizar uma cirurgia de lipoaspiração. Durante o procedimento, médicos não identificaram que a rapper estava grávida. A cantora também é mãe de dois meninos. Em sua segunda gestação, enfrentou problemas por ter feito abdominoplastia e lipoaspiração um mês antes.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko