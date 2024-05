Reprodução A nova trama irá substituir Renascer na faixa das 21h

A novela Renascer deve permanecer nas telinhas da Globo até setembro deste ano, mas os bastidores da trama que a substituirá já estão a todo vapor. As gravações da obra de João Emanuel Carneiro, que também estará na faixa das 21h, começarão no dia 27 de maio.



De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, a novela contará com cenas realizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Angra dos Reis e Lisboa. A trama contará a história de duas chefs de cozinha, Viola (Gabz) e Luana (Agatha Moreira).

Os atores Chay Suede e Nicolas Prattes completam o quarteto de protagonistas, dando vida aos rivais Mavi e Rudá. Murilo Benício e Adriana Esteves repetirão a parceria de Avenida Brasil, novela também escrita por João Emanuel Carneiro. O ator será Molina, o grande vilão que terá uma ligação misteriosa com o pai de Mavi, interpretado por Ângelo Antonio.

O elenco ainda contará com grandes nomes, como Pablo Morais, Ana Beatriz Nogueira e Thalita Carauta. A ex-Elas por Elas ainda adiou suas férias após receber o convite do autor.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko