Divulgação O ator não terá que arcar com o pagamento de indenização para a agência de publicidade

Em 2017, Márcio Garcia e Andrea Santa Rosa Garcia foram contratados para fazer uma campanha para o Supermercado Mundial. Na época, o ator ganhou visibilidade como apresentador do programa Tamanho Família, da Globo, e usou esse nicho para a peça publicitária. Entretanto, a agência de publicidade 3A Wordwide abriu um processo judicial contra o casal alegando a quebra de contrato do artista.



As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Um ano depois, ainda na vigência do contrato, Márcio Garcia teria feito "merchandising" em seu programa para o supermercado Makro, e isso fez com que ele rompesse a cláusula de exclusividade ao fazer publicidade para uma rede varejista concorrente.

No processo, a agência de publicidade solicitou a rescisão contratual e a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual, indenização pelos danos materiais e compensação pelos danos morais. A 29° Vara Cível havia o condenado a uma multa no valor de R$ 200 mil, mas ele recorreu ao pedido e negou a quebra das cláusulas.

O artista declarou que acertou com a 3A Wordwide apenas uma campanha publicitária e não um "merchandising". Além disso, a divulgação foi um acerto do Marko com a Globo, quando contratado em 2016 para apresentar o Tamanho Família.







Com isso, Márcio Garcia precisava se submeter ao roteiro do programa dominical e a agência de publicidade tinha conhecimento do seu vínculo com a emissora. Na ação, o ator ainda denunciou a agência de publicidade por contratar outro casal de atores para fazer a campanha de aniversário do supermercado.

Por fim, a 6ª Câmara de Direito Público reformou a sentença inicial, rejeitando a apelação da agência e julgando improcedente os pedidos. O processo ainda foi extinto e sem resolução do mérito.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko