Reprodução/Instagram As ex-participantes do reality show da Record participaram da gravação no SBT

No último domingo (28), Solange Gomes e Luiza Ambiel participaram do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, no SBT. A ex-Banheira do Gugu relatou que foi desrespeitada na disputa e que saiu aos prantos pelos bastidores da emissora de Silvio Santos. Entretanto, a finalista de A Fazenda 13 negou todas as informações e acrescentou que a atriz queria apenas "biscoito".



Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Luiza Ambiel desabafou sobre o suposto constrangimento que viveu durante as gravações. A influenciadora digital se sentiu prejudicada após o time adversário, composto apenas por homens, receber privilégios em relação a sua equipe, formada por mulheres.



Ela ainda teria relatado os problemas aos produtores e ao apresentador Celso Portiolli, mas afirma ter sido ignorada e saiu aos prantos pelos corredores da emissora. "Eu fui na maior boa vontade, como sempre fui outras vezes [ao Domingo Legal]. Eu realmente não imaginei que a coisa ia pra esse lado. Na minha cabeça, na minha primeira reclamação, eles iriam ver o que aconteceu e falar: 'Não, gente, está errado, se continuar assim a gente vai parar a brincadeira'. Eu achei que ia pra esse lado, até mesmo por eu já ter participado várias vezes de game, de reality, enfim", esclareceu.







"Quando eu vi que não ia acontecer nada, eu fiz como eu fazia com o Gugu [Liberato], me dirigi ao apresentador do programa. Então, eu fui falar com o Celso [Portiolli] e foi a maior vergonha, fiquei falando sozinha. Realmente eu saí muito triste, eu não esperava que as coisas tomassem esse rumo e eu ali, saindo de que eu não vi o que eu vi, que ninguém ensaiou nada, sendo que eu não estava sozinha falando isso… a plateia me chamou primeiro e me mostrou que eles estavam ensaiando", acrescentou.



"E eu falei: 'Gente, está errado'. Ou seja, ninguém fala nada, ninguém reclama, justamente por causa disso, porque o programa tem credibilidade e a gente não tem. Então, a resposta aí que foi dada do SBT é essa, né? Que o programa tem tanto tempo, tem credibilidade e eu não tenho (...) Eu fiz parte do Domingo Legal, fiz parte de várias homenagens ao Gugu, sempre estava junto, então por isso mexeu muito comigo. É o programa onde tudo começou na minha vida, então eu sou muito grata ao SBT. Me senti, realmente, humilhada, de ficar me expondo daquele jeito na frente das pessoas, em uma situação que alguém poderia ter falado que ia averiguar, mas não que eu não vi o que eu vi", pontuou.



"O programa acabou e eu fui falar com o Celso o que aconteceu, porque ele não viu, e ele me deixou falando sozinha. Me passaram que ele fez isso porque estava indo gravar outro programa ou merchan, mas não justifica. Ele poderia ter virado pra mim e falado: 'Luiza, só um minutinho, eu preciso sair. Fulano, vem aqui e resolve aqui com ela'. É o que era esperado ser feito, né? Eu já vi o Gugu várias vezes fazer, né? Não você pegar e virar as costas e largar a pessoa falando sozinha (...) O Celso é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que me trata super bem. Então, eu tomei essa liberdade de ir lá pedir uma ajuda pra ele porque eu estava sendo cobrada pela plateia pra tomar uma atitude (...) Eu fiquei com medo de como isso ia chegar pra Patrícia [Abravanel], que é uma querida, sempre foi uma fofa comigo. A gente já gravou várias vezes. Então, eu mandei um direct pra ela. Ela não me respondeu, imagino que porque ela recebe um monte de mensagens, né? Mas, independente de como chegar nela, gostaria só que ouvisse também o meu lado, sabe?", encerrou.



Entretanto, parece que não foi bem isso que aconteceu durante as gravações do Passa ou Repassa. Solange Gomes, que também estava nos estúdios da emissora, deu sua versão sobre a confusão e ainda alfinetou a ex-participante de A Fazenda 12.

À coluna, a jornalista contou mais detalhes e negou que Luiza Ambiel foi vítima de uma "falcatrua" nas gravações: "Ela queria um biscoitão lá para aparecer. Fui nos Stories e contei que nada daquilo que ela falou aconteceu. Eu estava lá e ninguém foi humilhada. Não aconteceu nada disso. Eu chamo ela de mentirosa e invejosa, nem influenciadora ela era. De domingo pra cá ela arrumou uma nova profissão".



Em seus Stories do Instagram, a campeã do Ilha Record deu mais detalhes: "Pessoal, tudo bem? Dei uma pausa aqui. Eu estou no meio de uma reunião e recebi algumas matérias aqui. Ontem eu participei do Domingo Legal. Todo mundo viu, fiz parte do time amarelo. Com a Núbia Olliver e a Luiza Ambiel. Eu não tenho o menor problema de citar o nome, porque eu sou uma pessoa muito segura de mim e sei meu espaço e meu lugar. Eu só estou lendo mentiras e atrocidades. Eu acho que eu participei de outro programa porque não é possível, gente. Todas nós fomos muito bem tratadas ali. No tempo que eu estava ali, o tratamento foi o mesmo para todo mundo. Não houve machismo. Não houve. Eu não vi isso. Particularmente, eu não vi".



"Eu entendo que as pessoas fazem tudo para ter mídia, fazem tudo para aparecer, se sentem inseguras, se sentem enciumadas, que é o caso da própria Luiza, e começam a falar em inverdades. Começa a falar em inverdades, 'se sentiu humilhada', em que nenhum momento se sentiu humilhada? A pessoa, ela já se sente inferior por natureza. Porque em momento nenhum ali ninguém foi humilhada. O propósito do programa é levar alegria para casa e eu não vi nada. Há muitos anos eu não ia ali. Eu fui muito bem recebida por toda a produção, por todos, o Celso um fofo, um querido. Ele viu que eu estava nervosa de tanta emoção", acrescentou.



"E outra coisa, gente. Sabe que eu fico? Eu fico até feliz, sabe? Porque eu pude perceber que eu inspirei a Luiza. De ontem para hoje, ela virou influenciadora. Eu fiquei: 'Meu Deus como assim?'. Influenciadora de conteúdos adultos, acredito que sim. Porque eu olhei, e não vi absolutamente trabalho nenhum de influenciadora. E a nota da Fábia, que foi passada para ela, que a Luiza é uma influenciadora. Só se for de conteúdo adulto. Sabe o que é legal? Saber que eu inspirei a Luiza. Saber que eu não fiquei vivendo da Banheira do Gugu durante 30 anos. A gente precisa se reinventar, porque nós mulheres somos capazes. Vai em frente. Começa uma boa carreira", disparou.



"Eu tinha esquecido de um detalhe, sabe? Sabe qual o problema, gente? A Luiza já estava querendo arrumar a confusão desde cedo. No camarim, a produtora foi passar todas as provas, explicar todas as provas lá com o iPad. E eu me ofereci para fazer a primeira prova, que era do basquete, porque eu fiz o Ilha Record, reality que eu fui campeã, tá? Com muito orgulho. E eu fui muito bem nessa prova do basquete. Me ofereci pra fazer e tinha um outra prova que eu vou oferecer para fazer também. Ninguém falava nada, me ofereci também. Em um determinado momento, dona Luiza jogou uma assim: 'Ah, mas aqui também não adianta, a pessoa ficar querendo se oferecer para fazer as provas, para poder ficar aparecendo na televisão'. Eu não respondi essa provocação, temos testemunha disso, está todo mundo ali", lembrou.



"Eu não respondi à provocação, porque eu não fui ali para isso. Senti que era uma energia muito pesada, sabe? Mas, gente, eu não sou uma mulher de mentiras. Então, ainda bem que tínhamos testemunhas lá que houve essa provocação para que eu começasse ali uma briga já nos bastidores. Mas eu não revidei, mas entendi que a indireta foi para mim, que a única pessoa ofereceu para fazer a prova era eu. Só tínhamos 3. Então não era para a Núbia, era para mim. Mas eu não fui ali para isso, gente. Eu fui ali para fazer meu trabalho, para divulgar os meus livros, divulgar o prêmio que eu estou concorrendo de influenciadora de verdade, viu? Do Prêmio Invest 2024, categoria Rio de Janeiro. Não fui ali para brigar, pra divulgar o meu trabalho e crescer sempre mais e mais. Beijos", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

