Reprodução/Instagram O monarca retornou aos eventos públicos e foi a um centro de tratamento para câncer

Nesta terça-feira (30), Rei Charles III retomou sua agenda de compromissos públicos. Após meses ausente para realizar tratamento contra o câncer, o monarca visitou o centro de tratamento de câncer do hospital universitário Macmillan Cancer Centre, em Londres.



Rei Charles III e Camilla Parker Bowles conversaram com médicos e pacientes da unidade hospitalar. O monarca ainda acenou para o público reunido do lado de fora e chamou a atenção por sua alegria.



Na última semana, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III voltaria às atividades públicas após quase três meses afastado. Ele participava até então apenas de encontros privados e despachos oficiais desde o início de fevereiro.







Além disso, a visita ao hospital universitário Macmillan Cancer Centre foi "a primeira de uma série" de compromissos públicos que terá próximas semanas, incentivado por sua equipe médica.

"Marcando o regresso de Sua Majestade aos deveres públicos, o Rei e a Rainha passaram algum tempo com pacientes e famílias para ouvir sobre o tratamento contínuo e o apoio que receberam. Suas Majestades também se reuniram com funcionários e clínicos no hospital para aprenderem sobre o uso de tecnologia inovadora, incluindo scanners de tomografia que estão sendo usados para ajudar a detectar câncer numa fase inicial", publicou o Instagram da Família Real.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko