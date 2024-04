Reprodução O deputado perdeu uma ação contra o youtuber

Eduardo Bolsonaro teve o valor de R$ 1.025,00 bloqueado em sua conta bancária após perder uma batalha judicial contra Henrique Marques de Almeida, mais conhecido como Marques Zero. O político solicitou uma indenização de R$ 5.000 sob alegação de dano à imagem e à honra após uma publicação do youtuber.





As informações são da Veja. Em 2020, Henrique Marques de Almeida foi acionado na Justiça de São Paulo por compartilhar uma publicação, em tom de ironia, onde incentivava o assassinato da família do deputado.



"Queria tuitar pedindo a morte de Eduardo Bolsonaro. Mas isso é contra as regras do Twitter, então eu nunca tuitarei pedindo pra alguém matar a família Bolsonaro. É crime, não tuitem que alguém deveria matar o presidente", disparou no Twitter/X.







Entretanto, Eduardo Bolsonaro perdeu o processo e foi condenado a arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado do youtuber, totalizando 10% do valor reivindicado. A ação foi encerrada em outubro de 2023. De acordo com uma decisão publicada no dia 18 de abril de 2024, ele ainda sofreu com o bloqueio de R$ 1.025,00 em sua conta após a falta de pagamento.



*Texto de Júlia Wasko

